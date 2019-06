Odważniak! Dziennikarz ,,Financial Times'' nie zapytał Putina o Krym, teraz... bije w Kaczyńskiego

Polska prasa wytyka ci, że zrobiłeś ugładzony wywiad z facetem, odpowiedzialnym m. in. za Anschluss Krymu, wojnę na Ukrainie i zestrzelenie MH17?



Porównaj go do Kaczyńskiego! Przeca to też krwawy dyktator!



Kiedy odpalamy jakiś tekst o polskim faszyzmie, panie Foy? https://t.co/9jbLiv4hj7