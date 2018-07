'Odstrzelę kaczkę'. Policja zajmie się autorem wpisu na facebookowej grupie?

Na Facebooku życie polityczne "kwitnie", a ludzie o najróżniejszych poglądach zrzeszają się w wielu grupach zakładanych na tym portalu społecznościowym. Niektóre, po obu stronach politycznej "barykady" nierzadko prezentują wręcz, nie bójmy się tego słowa, kloaczny poziom. Co jednak z postami, które mogą zawierać realne groźby?

„Jeśli odstrzelę kaczkę to będziecie mi wysyłać paczki?”- wpis o takiej treści pojawił się na facebookowej grupie "Jestem gorszego sortu". Internauci, ale również portal tvp.info, zwrócili uwagę, że treść wpisu "Krystiana Wróbla" mogą być odebrane jako realna groźba próby pozbawienia życia lidera Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Inni członkowie grupy chętnie komentowali post. Nie brakowało takich komentarzy, jak: "Będzie uniewinnienie", "Odstrzel, mogę pomóc. Tylko powiedz kiedy, bo muszę ojcu sztucer podprowadzić", "Uwolnisz naród od tyrana, będziesz bohaterem" czy "Pomnik ci postawią"Komentarzy w podobnym tonie jest ok. 745, a wpis zebrał 2 tysiące polubień.

"Myślę że @PolskaPolicja samym autorem jak popierającymi w komentarzach, a jest ich 745 w podobnym tonie i 2 tyś polubień szybko powinna się zainteresować żeby nie doszło do tragedii. A opozycja na czele z @Platforma_org niech się opamięta!"-zaapelował na Twitterze Maciej Stańczyk.

"Policjanci również monitorują sieć i do każdego z ujawnionych wpisów, które mogą mieć charakter gróźb, podchodzimy poważnie, wdrażając odpowiednie procedury, zarówno o charakterze operacyjnym, ja i te związane z zebraniem dowodów i przekazaniem materiałów do prokuratury"- powiedział w rozmowie z TVP Info rzecznik Komendanta Głównego Policji, Mariusz Ciarka.

Pikanterii całej sprawy dodaje... skład administracji i moderacji grupy "Jestem gorszego sortu". Znajdziemy tam bowiem trzech działaczy Nowoczesnej: Sławomira Potapowicza (administrator, członek Zarządu Krajowego i Przewodniczący Regionu Warszawskiego Nowoczesnej), Bartowsz Wiśniakowski (moderator grupy, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej tej partii) oraz Krzysztof Kuciński (moderator, działacz partii Nowoczesna). Wiśniakowski odniósł się do całej sprawy na Twitterze, zapewniając, że "stanowczo potępia mowę nienawiści" wobec prezesa PiS. Moderator grupy "Jestem gorszego sortu" odciął się również od tego rodzaju wpisów.

Czy jednak wpis na Twitterze potępiający "mowę nienawiści" rzeczywiście załatwia sprawę? Choć o sianie nienawiści notorycznie oskarżani są politycy Prawa i Sprawiedliwości, z liderem tej partii, Jarosławem Kaczyńskim na czele, to jednak były działacz Platformy Obywatelskiej, Ryszard Cyba w październiku 2010 r. zastrzelił działacza PiS, Marka Rosiaka. Odwrotna sytuacja nigdy nie miała miejsca. A to daje do myślenia...

ajk/TVP Info, Twitter, Fronda.pl