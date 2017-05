Odsłonięto pomnik rotmistrza Pileckiego

reklama

Na warszawskim Żoliborzu odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Monument wzniesiono na skwerze przy Alei Wojska Polskiego u zbiegu z ulicą Bitwy pod Rokitną. Dziś mija 116. rocznica urodzin Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, autora raportów o Holocauście.

Uroczystość zorganizował Urząd Miasta stołecznego Warszawy. Wzięli w nich udział prezydent stolicy, burmistrz dzielnicy Żoliborz, rodzina rotmistrza Witolda Pileckiego oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pomnik usytuowano na skwerze przy Alei Wojska Polskiego u zbiegu z ulicą Bitwy pod Rokitną. Lokalizacja monumentu nawiązuje do miejsca, w którym rotmistrz Pilecki w 1940 r. dołączył do łapanki, żeby znaleźć się wśród osób wiezionych do obozu koncentracyjnego.

Witold Pilecki był oficerem Wojska Polskiego. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kampanii wrześniowej w 1939 r. przedostał się do Warszawy, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1940 roku pozwolił się zatrzymać Niemcom, aby trafić do Auschwitz. Tam przebywał do 1943 roku, organizując obozowy ruch oporu. Poinformował świat o Holokauście w tzw. „Raportach Pileckiego”.

Aresztowany przez bezpiekę w 1947 r., został oskarżony o działalność szpiegowską, a następnie w pokazowym procesie skazany na śmierć i stracony 25 maja 1948 roku. Trwają poszukiwania szczątków jego ciała.

Powstanie pomnika zainicjowało cztery lata temu Stowarzyszenie Młodzi dla Polski. Przedstawiciel tej organizacji Grzegorz Kowalczyk mówi, że granitowa bryła oraz wykonana z brązu postać rotmistrza Pileckiego symbolizują walkę o wolną Polskę. – To symbol również tego, że wojna dla Polaków nie skończyła się w 1945 roku – zaznacza Kowalczyk. Dodaje, że młodzi ludzie pragną brać przykład z niezłomnej postawy Witolda Pileckiego. – Chcemy przypominać o jego wielkim heroizmie i poświęceniu dla ojczyzny – mówi Kowalczyk.

W marcu 2014 r. Rada Warszawy poparła inicjatywę Stowarzyszenia Młodzi dla Polski. Jednogłośnie przyjęto uchwałę zobowiązującą stołeczny ratusz do wykonania pomnika. W grudniu 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na koncepcję pomnika ogłoszony przez warszawski ratusz. Monument sfinansowano ze środków budżetu miasta. Jego koszt to blisko 1,4 mln zł.

13.05.2017, 14:20