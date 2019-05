'Odrzucili i już!' Radni PO-KO przeciwko upamiętnieniu 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

W czerwcu będziemy świętować 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, jak również 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu. Z tej okazji warszawscy radni PiS przygotowali stanowisko Rady Miasta w sprawie tych rocznic.