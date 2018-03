Odrobacz się - oto najlepszy sposób

"Robale", czyli pasożyty, bardzo lubią słodkie i często to jest tak, że nie my mamy ochotę na słodycz, ale paskudny, śliski "robal".Szacuje się, że przynajmniej 80% Europejczyków ma w sobie przynajmniej jednego lokatora, np. owsika. A co dwunasty ma tasiemca! Obrzydlistwo! Są tacy którzy podają, że na 10 osób, aż 9 ma niechciane towarzystwo. W najbogatszych krajach Europy.

Posiadasz psa lub kota

To zwierzę czasem liże Cię po twarzy (a wcześniej lizało swój tyłek:))

Pijesz czasem kranówkę

Zjadasz niemyte owoce, warzywa prosto z ogródka

Korzystasz z publicznych toalet, stołówek

Brałeś antybiotyki

Ty lub Twoje dziecko bawiłeś się kiedyś na plaży albo w piaskownicy

Nigdy się nie odrobaczałeś

Jego właściwości odtruwające i oczyszczające świetnie sprawdzają się w problemach z układem pokarmowym, niestrawności, owrzodzeniu, cukrzycy, czy w bolesnych wzdęciach brzucha. Orzech włoski nie dość, że walczy z problemami układu trawiennego to równocześnie wspiera go poprzez poprawianie możliwości przyswajania składników odżywczych, takich jak proteiny i kwasy tłuszczowe oraz uniemożliwia wchłanianie toksyn, co może mieć miejsce podczas zaparć.

Oto przepis na dobry syrop z orzecha włoskiego:

Składniki:

0,5 kg zielonych orzechów włoskich

0,25 kg cukru biały kryształ

Przygotowanie:

Owoce mają być niedojrzałe. Najlepiej podobno zbierać je pod koniec czerwca. Orzechy należy dokładnie wyszorować i odrzucić te z plamami na skórce. Pozostałe wytrzeć do sucha i pokroić na ćwiartki ( jeśli są zbyt duże na mniejsze części ). Układać w słoiku partiami, naprzemiennie z cukrem. Odstawić w ciemne miejsce na ok 3-5 tyg co jakiś czas mieszając aby cukier się rozpuścił.

