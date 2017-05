Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi

reklama

Objawienia w Fatimie należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą nic ze swojej aktualności- piszą biskupi w liście pasterskim z okazji setnej rocznicy objawień fatimskich. List będzie czytany w parafiach 21 maja.

6 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem biskupi ponowią Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Po raz pierwszy Episkopat uczynił to 8 września 1946 roku na Jasnej Górze.

To zawierzenie to także wypełnienie wezwania z objawienia Maryi w Fatimie- mówi IAR ksiądz doktor Paweł Rytel-Andrianik rzecznik prasowy Episkopatu Polski. Rzecznik przypomina, że kiedy Matka Boża objawiła się dzieciom w Fatimie obiecała, że narody, które jej się polecą zostaną uchronione od wojny. W 1940 roku Portugalczycy zrobili to, o co prosiła ich Maryja. W czasie II wojny światowej Portugalia nie doświadczyła gehenny walk, a kraj pozostał neutralnym.

Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi ma zostać później powtórzony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 roku.

