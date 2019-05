Odmawiajcie różaniec! Oto obietnice Maryi

dumny Ateista który wyrósł z bajek o bozi 28.5.19 20:09

Skoro modlitwa tak pomaga, to dlaczego najbiedniejsze regiony na świecie o najniższym poziomie jakości życia i najkrótszej przewidywanej długości życia, to regiony ultrareligijne, natomiast kraje o najwyższym poziomie życie, o wysokiej jakości i wysokim PKB to kraje świeckie, o bardzo wysokim procencie ateistów w społeczeństwie?



Coś was ten wasz bóg nie lubi.