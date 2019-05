Odlot redaktora ,,Wyborczej''. ,,Nigdy nie była tak potrzebna jak dzisiaj''

- Pierwszy numer "Gazety Wyborczej" otwierały słowa Lecha Wałęsy "Nie ma wolności, bez »Solidarności«". Od tego czasu "Wyborcza" zmieniła się nie do poznania. I Polska zmieniła się nie do poznania. Dziś "Wyborcza" jest częścią koncernu medialnego notowanego na giełdzie, dynamicznie rozwija się w internecie i od trzydziestu lat pozostaje ważnym opiniotwórczym głosem w polskiej debacie – mówił Adam Michnik

- To dlatego, że ludzie nie uznają nas jedynie za źródło informacji, a za pewien zestaw wartości. Traktują nas jak butelkę życiodajnego tlenu, którą codziennie przykładają sobie do ust. Dajemy im poczucie przynależności do świata, który jest dla nich ważny, a który jest dzisiaj zagrożony. To siła "Gazety" – podkreśla.