ODLOT! Profil 'nienawidzę PiS'u' wzywał do... walki z mową nienawiści

PatriotaPL 18.1.19 20:02

PiS, PO - jedno zło.



Zapewniam was, jeśli poziom hejtu po stronie PO okazałby się większy o 0,1% od poziomu hejtu po stronie PiS - to nie jest dla was powód do dumy. W "waszych" profilach jest dokładnie to samo co w profilach "pełoskich". Naprawdę nie potrzeba być profesorem informatyki, żeby założyć na FB dwa profile i wkręcić się w "grupy" z przeciwnych stron barykady.



Jacek Andrzej Katryna / Gustaw Czerwiński