ODLOT. Nowoczesna chce zakazać leczenia homoseksualizmu

Zachowania homoseksualne są szkodliwe dla zdrowia. Stosunki między sodomitami, ich forma oraz kwestia niezachowania monogamii sprawia, że o wiele częściej prowadzą do zarażenia się chorobami zakaźnymi i pasożytami, oraz uszkodzenia tkanek, oraz zakażeń, a przez co zagrożenia epidemiologicznego. Homoseksualizm jako zachowanie szkodliwe dla zdrowia, jak nikotynizm czy narkomania, nie powinno być reklamowane. Podstawą edukacji seksualnej powinno być ostrzeganie młodzieży przed podejmowaniem takich praktyk. By chronić zdrowie osób mających szkodliwe dla zdrowia skłonności homoseksualne, homoseksualiści muszą mieć dostęp do terapii wyzwalających z tego szkodliwego dla zdrowia uzależnienia. Niestety takich terapii chce zakazać Nowoczesna.