ODLOT! Niesiołowski 'zapisał' Wielowieyską do PiS-u!

Dominika Wielowieyska (tak, chodzi o dziennikarkę "Wyborczej" i TOK FM...) "PiSówą"? Na taki pomysł mógłby wpaść tylko najbardziej zacietrzewiony przeciwnik PiS. A do takich należy Stefan Niesiołowski, niegdyś czołowy "bulterier" PO, od dwóch lat w nowej partii.

"Nie rozumiem, czego broni i co chce czołowa symetrystka, a raczej kryptopisówa"- napisał Niesiołowski na Facebooku. Określenie "symetrysta" jest w środowisku "opozycji totalnej", w dosłownym tego słowa znaczeniu, jedną z najgorszych obelg. Polityk odniósł się w taki sposób do artykułu Wielowieyskiej "PiS chce uprawiać politykę miłości. To może Kaczyńskiemu znowu się udać". Dziennikarka opisywała tam strategię PiS przed nadchodzącymi wyborami.