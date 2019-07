Odlot! Sędzia Igor Tuleya: Za rok pewnie spotkamy się w więzieniu

- Jestem przekonany, że to tylko kwestia czasu, kiedy i u nas sędziowie zaczną trafiać za kratki. Co będzie za rok? Myślę, że jeśli pani redaktor będzie chciała ze mną porozmawiać, to nie spotkamy się w samochodzie, tylko pewnie będzie to nagranie w którymś z zakładów karnych. - mówił sędzia Igor Tuleya w telewizji Onet Rano