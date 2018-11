ODLOT! Cejrowski na wizji pali flagę UE

"To jest kawałek papieru, to jest moja własność i ja mogę sobie z nią robić co mi się żywnie podoba w mojej kajucie"- stwierdza publicysta w rozmowie z Michałem Rachoniem, paląc chorągiewkę w barwach UE.

Jak widać, u Cejrowskiego przestał liczyć się rozsądek, ważniejsze jest szokowanie za wszelką cenę. Czymkolwiek by nie była flaga UE czy jakiekolwiek inne symbole w barwach tej Wspólnoty, nie wystawia to prawicy najlepszego świadectwa, zwłaszcza w momencie, gdy robi to stały komentator telewizji publicznej, której właścicielem jest obecnie polityk związany z rządem notorycznie oskarżanym o dążenie do wyprowadzenia Polski z UE