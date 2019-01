Odkrywca DNA podtrzymuje: Rasy biała i czarna nie są równe

mm 15.1.19 10:57

To nie prawda o tej równej ilości profesorów i doktorów. Jeśli tak jest to jest to wprowadzane sztucznie tak jak w filmach z USA (jak główny bohater biały to jego szef czarny, albo chociaż musi się pojawić czarny lekarz). Murzyni wypadają i w USA i w Afryce gorzej niż biali w testach IQ, są gorzej wykształceni etc. Takie są wyniki badań. To czy to jest uwarunkowane genetycznie to już inna sprawa. Pozdr.