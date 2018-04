Odkręcająca głowa Maryi, świecący różaniec. Obalają stereotypy

Czy istnieje katolicki design? Co zrobić, by nie kojarzył się z kiczem? O tym Magda i Piotr Motrenko, twórcy FidoDesign.

- Często ludzie postrzegają dewocjonalia jako symbol kiczu, kojarzy się z bazarami przy miejscach kultu. Sama mam wspomnienia z Medjurogie, gdzie jest dużo plastikowych rzeczy. Chcielibyśmy to zmienić – Magda

- Staramy się, żeby nasze produkty to był przykład dobrego designu. Żeby słysząc "dewocjonalia" nie kojarzyło się z odkręconymi głowami Matki Boskiej, czy świecącymi różańcami - dodawał Piotr

- Jak mamy dzieci, to chcemy dla nich co najlepsza. Wiara też jest dla nas ważna. Czemu coś co jest tak dla nas ważne, czemu symbole do tak ważnej rzeczy, mają być nieporządne? - podkreślała Magda

