Oddaje życie Maryi. I doświadcza tej łaski

- Staram się codziennie rano oddawać Matce Bożej moje myśli, moje plany, wszystko, co mnie spotka. Wierzę, że Ona też bierze to na serio, idzie ze mną przez życie, wyprasza mi potrzebne łaski - mówiła s. Jolanta Glapka

- Jak znaleźć pokój? Podstawą jest życie w łasce uświęcającej, ale życie jest pełne napięć, trudów, konfliktów. Trzeba to oddawać Bogu. Nawet jak się posprzeczamy, to warto to sobie przeanalizować i uznać swoją winę, mieć odwagę, żeby wyciągnąć rękę. Na tym polega chrześcijaństwo. To co jest najważniejsze w chrześcijaństwie to przebaczenie - dodawała.