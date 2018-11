Oddaj swój ciężar Chrystusowi! Cudowna modlitwa

Ks. Dolindo Ruotolo przyszedł na świat tego samego roku, co papież Jan XXIII, w 1882. Kapłan o niezwykłej inteligencji i jeszcze większej miłości do Boga i do ludzi. Z ogromną pokorą poddał się próbie fałszywych oskarżeń, ciągnących się bez końca przesłuchań przed urzędem Świętego Oficjum, a wreszcie kary suspensy, która – jako niesłusznie nałożona – została zeń zdjęta w 1937 roku, po trzydziestu latach tej wyniszczającej dla neapolitańskiego kapłana drogi krzyżowej. Miał ogromną miłość do Słowa Bożego. Chciał, aby przesłanie Biblii dotarło do rąk i świadomości każdego katolika. Pozostawił po sobie 33 tomy komentarzy spisanych ręcznie do wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Był podobny w darach otrzymanych od Boga do swego rówieśnika, ojca Pio z Petralciny. zresztą tamten, gdy przybywali do niego pielgrzymi z Neapolu, mówił: Dlaczego przychodzicie do mnie, skoro macie u siebie świętego kapłana Dolindo? Ks. Dolindo dziesięć lat przed śmiercią przeżył udar mózgu, pozostając przez resztę życia w połowie ciała sparaliżowany. To nie zatrzymało o w pracy kaznodziei, spowiednika i poręczyciela ubogich. A dorastał i pracował w dzielnicy Neapolu zdominowanej przez wszechwładną mafię Camorrę. Pod koniec życia ktoś o zapytał, czy zdołał przebaczyć swoim wrogom wszystko, czego od nich przykrego doznał. Ten miał odpowiedzieć: Nie miałem im czego przebaczać. Wszystko wykonywali w przekonaniu głębokiej słuszności swych intencji i czynów. Nikt mi nie wyrządził żadnej krzywdy. Wszystko to Ojciec niebieski zesłał na mnie dla mojego dobra. Odszedł do Pana 19 listopada 1970 roku. Dziś przypada jego 45 rocznica narodzin do nieba. Co dzień wiele osób modli się u grobu Świętego z Neapolu. Miałem również okazję w tym roku modlić się u grobu ks. Dolindo Ruotolo w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz odprawiać Eucharystię tam, gdzie on ją codziennie sprawował i gdzie ściągał do siebie wiele młodych osób swymi, jak powiadają niezwykłymi, kazaniami i katechezami. Jego proces beatyfikacyjny trwa.