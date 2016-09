Odciął nos swojej żonie i złożył w ofierze

reklama

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w północnej części Indii, w stanie Uttar Pradesh, gdzie 27-letni mężczyzna obciął nos swojej żonie, bo jej rodzina nie wypłaciła mu posagu. W dokonaniu okrutnego okaleczenia kobiety, chorobliwie zachłannemu małżonkowi pomagała jego rodzina. Teraz wszyscy ukrywają się przed policją.

25-letnia Kamlesh Rathore była żoną Snjeev’a Rathore’ od ośmiu lat. Jednak przez cały okres małżeństwa ten domagał się od jej rodziny zapłaty posagu w wysokości 50 tys. rupii (ok. 2,7 tys. zł). Żona starała się wytłumaczyć mężowi, że jej ojciec jest biedny i nie ma takiej sumy pieniędzy. Kobieta przez lata była bita i torturowana. Jej starszy brat twierdzi, że mężczyzna od zawsze był dla jego siostry okrutny.

Do zdarzenia doszło 14 września, kiedy to przy pomocy członków swojej rodziny, którzy przytrzymywali kobietę, Sanjeev odciął nos swojej małżonce. Lekarze nie mogli przyszyć nosa okaleczonej Kalmesh Rathore, bo jej mąż zabrał odcięty kawałek, żeby złożyć go w ofierze bogom.

Indyjska policja poszukuje zarówno mężczyzny jak i członków rodziny, którzy pomogli mu w popełnieniu tego barbarzyńskiego czynu.

LDD, Źródło: tvp.info

17.09.2016, 17:50