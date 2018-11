Odbudujmy Pałac Saski - ale niech zapłacą za to Niemcy!!!

Prezydent Andrzej Duda ogłosił 11 listopada w Warszawie, że inaguruje odbudowę Pałacu Saskiego. Pałąc ten znajdował się w stoloicy do roku 1944 przy dzisiejszym placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego budowę rozpoczęto w roku 1666; poważną przebudowę przeszedł w początkach XVIII wieku z inicjatywy króla Augusta II Mocnego. Już we wrześniu 1939 roku Pałac zajęły niemieckie wojska hitlerowskie. Wreszcie w grudniu 1944 roku żołnierze niemieckiego Wehrmachtu wysadzili go w powietrze.