Od początku wojny Rosjanie zabili już 13 tys. Ukraińców

Trwająca od 2014 roku wojna Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, pochłonęła życie 13 tysięcy Ukraińców, w tym 3 tysięcy żołnierzy – powiedział Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksandr Turczynow do uczestników Ukraińskiego Forum Rodziny.

„Są to straszne liczby, ale to nie one definiują niebezpieczny kryzys demograficzny w naszym kraju. W 2018 r. na Ukrainie urodziło się 335 tysięcy dzieci, a zmarło 587 tysięcy ludzi, czyli ludność Ukrainy zmniejszyła się o 252 tysiące w ciągu roku, i ten czarny trend z roku na rok się pogarsza”- zauważył.