Od dziś ważne zmiany! Podwyżki rent i emerytur, obowiązuje program „Mama 4 plus”

Jeżeli chodzi o podwyżki, to obecnie najniższe emerytury (także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub rodzinne) wynoszą już 1100 zł (do wczoraj było to 1029,80 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy natomiast została podwyższona z 772,35 zł do 825 zł. Ministerstwo Rodziny wskazuje jednak, że przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy pobierana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych FUS) wzrośnie o ok. 49,54 zł, czyli z 1732,21 zł do 1781,75 zł, Ten sam resort informuje, że z kolei przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł, a więc z 1997,85 zł do 2054,99 zł.