Oczyszczanie jelita grubego z toksycznych złogów

Kontynuując wątek oczyszczania pomówmy o jelitach, to kolejny punkt na mapie oczyszczania organizmu. Jest to organ w, którym zachodzą końcowe procesy trawienia i re adsorpcji. To właśnie tu wchłaniana jest glukoza, witaminy i aminokwasy. Bakterie gnilne i fermentacyjne rozkładają pozostałe resztki pokarmu.

Dodatkowo w obszarze jelita grubego wchłaniana jest spora ilość wody. Co ważne wbrew potocznej opinii w jelicie grubym może zachodzić proces resorpcji (wchłaniania zwrotnego) treści jelitowych. A to oznacza, że może ono wchłaniać również substancje toksyczne. Taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny gdy treści jelitowe zalegają w nim przez wiele dni. Wszelkie procesy fermentacji i gnicia powodują przekształcanie flory bakteryjnej w agresywne mikroorganizmy. Te z kolei mogą atakować inne narządy, stając się przyczyną wielu chorób.

Dlatego tak ważne jest aby oczyścić jelita i unormować właściwe pH środowiska. Pozwoli to zlikwidować ognisko zanieczyszczenia organizmu.

Test na właściwe działanie jelit

Wypijmy 2 łyżki świeżego soku z buraków. Jeżeli po ok. 4 godzinach mocz (a także kał) będą zabarwione, to oznacza, że jelito grube nie spełnia swojej funkcji.

Objawy zanieczyszczenia organizmu:

wzdęcia brzucha

zaparcia

skórne egzemy

wągry

czarny nalot nazębny

alergie

szary nalot na języku

nieprzyjemny zapach skóry i potu.

Profilaktyka

pijmy 2 razy dziennie (rano i wieczorem) szklankę kefiru

ograniczmy: jaja, krowie mleko, mięso ,czekoladę , słodycze, białe pieczywo

nie należy popijać w trakcie jedzenia

pijmy mniej kawy i herbaty

dokładne żujmy pokarmy (każdy kęs 35-50 razy)

Metody oczyszczania jelita grubego

Przejdźmy teraz do metod oczyszczania, bo przecież to jest najważniejsze. Musimy dokładnie wiedzieć co robić, żeby sobie pomóc. Zapraszam do zapoznania się z różnymi metodami. Wybierzcie tę, która będzie Wam najbardziej odpowiadać…

Metoda 1

Oczyszczanie suszonymi owocami.

Potrzebne będą:

suszone śliwki 40 dag

daktyle 20 dag

morele 20 dag

figi 20 dag

miód 20 dag

Wszystkie owoce należy zemleć w maszynce do mielenia. Do otrzymanej masy dodajmy miód i wymieszajmy razem. Przechowujmy w lodówce w szklanym naczyniu. Pijmy wieczorem przed snem 1 łyżkę stołową i tak do momentu aż wypijemy całą miksturę. Kurację należy stosować raz na 3 miesiące.

Metoda 2

Oczyszczanie kefirem.

Dzień 1

Pijemy 2,5 litra kefiru w 6 dozach razem z sucharkami z czarnego pieczywa. Nie jemy innych posiłków

Dzień 2

Pijemy 1,5-2 litrów soku z jabłek w dozach wraz z sucharkami jak wcześniej

Sok powinien być świeżo przygotowany, najlepiej gdyby jabłka były słodkie. Nie jemy innych posiłków

Dzień 3

W ciągu dnia jemy jedynie sałatki z gotowych warzyw (marchew,buraki,ziemniaki,jeżeli lubimy dodajmy kiszoną kapustę,ogórki, cebulę, olej roślinny, wraz z sucharkami z czarnego pieczywa)

Stosować dwa razy w miesiącu.

Metoda 3

Oczyszczanie warzywami i owocami.

Pijmy po 0,5 szklanki soku z kwaszonej kapusty 3 razy dziennie. Stosować przez 14 dni .

Obierzmy dwie pomarańcze ze skórki tak aby pozostał na nich biały miąższ. Pomarańcze jeść rano i wieczorem. Stosować przez 14 dni.

Zalejmy wrzątkiem 10 suszonych śliwek, koniecznie wieczorem, ponieważ mieszanka musi odstać przez noc. Rano na czczo wypić wodę, zjeść śliwki. Następnie znowu zalewamy śliwki i odstawiamy do wieczora. Przed snem wypijamy wodę, śliwki zjadamy. Kuracja do stosowania przez 10 dni.

