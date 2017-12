Oczyść stawy z kwasu moczowego i biegaj zdrów!!!

Gdy przez cała lata odżywiamy się nieprawidłowo, w naszym ciele gromadzi się kwas szczawiowy. Jest wyjątkowo szkodliwy dla naszych stawów, po prostu stopniowo blokując ich ruchliwość. To z kolei sprawia ból, zwłaszcza w stopach, kolanach, biodrach, łokciach... Ten stan rzeczy można jednak naprawić, oczyszczając organizm z niepożądanego kwasu.

Oto jedna z możliwości oczyszczania. Potrzebujemy:

- liści laurowych (15g)

- wrzątku (300ml)

- termosu

- siteczka

Ok. 5 g liści laurowych kruszymy i wrzucamy do całości wrzątku. Gotujemy je ok. 5 minut. Potem wlewamy do termosu, szczelnie go zamykamy i pozwalamy naparowi odstać 5 godzin. Potem odcedzamy i przelewamy do butelki. Pijemy całość po malutku przez cały dzień. Zabieg powtarzamy jeszcze przez dwa kolejne dni.

W trakcie takiej kuracji najlepiej unikać produktów, które przyczyniają się do powstawania problemów ze stawami: to między innymi mięso oraz mleko. Pamiętajmy, że mocz wydalany z organizmu będzie zmieniał w trakcie kuracji barwę, zależnie od substancji, z których oczyszcza się ciało.

Kurację liścmi laurowymi warto po kilku dniach powtórzyć.

UWAGA! Autorzy zalecający tę kurację zdecydowanie odradzają picie całości naparu jednocześnie - to może spowodować krwotok!!! Dodatkowo w trakcie kuracji stawy mogą boleć nas jeszcze bardziej, co ma być całkowicie normalne.

Obok oczyszczenia z kwasu szczawiowego należy oczyścić organizm także z kwasu moczowego. To uzyskamy przy pomocy soku z cytryny. Robimy to w następujący sposób:

Dzień 1 - sok z 1 cytryny

Dzień 2 - sok z 2 cytryn

Dzień 3 - 3 cytryny

Dzień 4 - 4 cytryny

Dzień 5 - 5 cytryn

Dzień 6 - 5 cytryn

Dzień 7 - 4 cytryny

Dzień 8 - 3 cytryny

Dzień 9 - 2 cytryny

Dzień 10 - 1 cytryna

Pamiętajmy też o właściwej diecie.

Nie należy spożywać: mięsa, podrobów, przetworów mięsnych, bulionów, galaret, owoców morza, sardynek, śledzi, dorszy, łososia, makreli, pstrąga, gęsi, indyków, napoi słodzonych, soków owocowych, owoców, miodu, fruktozy

Należy spożywać: mleko niskotłuszczowe, produkty mleczne niskotłuszczowe, kawa (także bezkofeinowa)

Można spożywać: produkty zbożowe, jaja

