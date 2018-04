Ochrona ojcostwa znajdzie się w Konstytucji? Prezydent jest za

Czy do Konstytucji wpisana zostania prawna ochrona ojcostwa? Jak informuje „Rzeczpospolita” - za taką zmianą w ustawie zasadniczej opowiada się sam prezydent Andrzej Duda.

Dziennik ustalił, że prezydent jest zwolennikiem, aby w artykule 18. Konstytucji brzmiącym:

„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”

- do słowa „macierzyństwo” dodać „ojcostwo”.

Według „Rzeczpospolitej” obecne brzmienie fragmentu Konstytucji sprawia wrażenie, że twórcy chcieli za wszelką cenę uniknąć słowa „ojcostwo”.

W sprawie fragmentu do prezydenta napisali senatorowie z sugestią, aby rozważyć w ramach debaty o nowej Konstytucji prowadzonej przez prezydenta, również wprowadzenie do niej prawnej ochrony ojcostwa. Paweł Mucha w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przyznał, że to obecnie jedna z najgłębiej analizowanych spraw w Kancelarii Prezydenta RP w kwestii opracowania zestawu pytań do referendum i zmian w Konstytucji RP w przyszłości.

dam/"Rzeczpospolita",Fronda.pl