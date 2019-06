,,Obywatele RP'' psują humor Platformie

Jak poinformował, celem jest między innymi niekneblowanie ust w trakcie kampanii wyborczej osobom, które na przykład domagają się liberalizacji prawa aborcyjnego. Podkreślił, że Obywatele RP krytycznie oceniają to, co zrobiły partie tworzące Koalicję Europejską.

„To był program wyłącznie antyPiS, jego treścią było wyłącznie to, by PiS odsunąć od władzy. Nie jest jego treścią to, by naprawić polską demokrację, by pozbyć się jej wad, które doprowadziły do zwycięstwa PiS w 2015 r.”