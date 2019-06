Obywatele RP przeciwko opozycji! Ogłaszają protesty

Cogito ergo sum 25.6.19 21:29

Problem w tym, że ci demokraci nie potrafią się pogodzić z porażką wyborczą i sięgali po różne niedemokratyczne środki jak np. pucz grudniowy aby tylko wrócić do władzy rozumianej jako koryto. Posługiwali się manipulacją i straszyli społeczeństwo dyktaturą Kaczyńskiego czego daremnie wyglądać. Balcerowicz straszył ruiną gospodarki a okazało się, że gospodarka kwitnie. To "demokraci" mają na sumieniu Amber Gold i grabież vatowską. Często w polityce liberałów występuje odwrotne wartościowanie czyli obrona demokracji jest dążeniem do autorytaryzmu. Do dziś opozycja nie może się pogodzić z pluralizmem medialnym.