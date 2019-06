Obywatele RP na wojnie z Platformą

Jak powiedział Kasprzak, Obywatelom RP prawdopodobnie uda się przeprowadzić swoje postulaty odnośnie kandydatur do Senatu, czyli, „doprowadzić do tego, żeby w 100 okręgach do Senatu te środowiska twierdzące, że walczą o demokrację, wystawiły po jednym kandydacie”.



Zdaniem lidera Obywateli RP, jego organizacji „chodzi o głęboką reformę państwa oraz o rozwiązanie najbardziej nabrzmiałych problemów społecznych. Wśród nich, poza zakresem pomocy społecznej i projektów takich, jak 500 plus, są tak kontrowersyjne rzeczy, jak regulacja dotycząca aborcji”.