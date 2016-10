Obywatele państw UE nie wjadą do Rosji od strony Białorusi

reklama

reklama

Federacja Rosyjska wprowadziła nowe przepisy, regulujące wjazd obywateli Unii Europejskiej na teren Rosji od strony Białorusi. Już we wrześniu zaprzestano przepuszczać podróżnych poruszjących się samochodami osobowymi przez przejście Redźki – Krasnoje (Krasnaja Gorka)pod Smoleńskiem, na trasie Brześć – Moskwa. Dotychczas była to najkrótsza droga wiodąca do Rosji.



Służba Graniczna FSB informowała, że przejazd jest niemożliwy z uwagi na brak na granicy Białoruś-Rosja międzynarodowych przejść granicznych, ponieważ obywateli państw trzecich nie dotyczy tryb uproszczonego przekraczana granicy, z którego mogą korzystać tylko Białorusini oraz Rosjanie

Jak dotychczas podróżni innych narodowości, mimo braku przejść ,,międzynarodowych'' byli wpuszczania do Rosji i nie byli karani, teraz - wobec braku dokumentów normatywnych, regulujących te kwestie - wpuszczani nie będą.

Co więcej - mogą być karani, jeśli nie wykażą się pieczątką w paszporcie, która poświadczałaby legalne przekroczenie granicy z Rosją, zaś wjazd na teren FR od strony Białorusi będzie uważany za nielegalny i obłożony karą od 30 do 100 euro oraz deportacją.

Najbliższe przejścia, którymi dotarcie do Rosji będzie możliwe w sposob prawidłowy, zgodny z nowymi wytycznymi, wiąże się z dodatkową odległościa do pokonania, wynoszącą 300 km na południe w Nowych Jurkowiczach. Najkrótszy dotychczas kierunek przejazdu do Rosji przez Smoleńsk jest prawdopodobnie niedostępny.

Inna trasa to kierunek z Polski przez Litwę i Łotwę.

LDD/belsat.eu/pl, fronda.pl

13.10.2016, 10:40