OBRZYDLIWY wpis Wałęsy!!! Opluwa premiera Olszewskiego nawet po śmierci!

Wałęsa, który w czerwcu 1992 r. obalił rząd Olszewskiego, a później wielokrotnie uderzał w byłego premiera i jego współpracowników, przebywał przez weekend w Korei Południowej. Były prezydent jak zwykle uraczył internautów obserwujących go w mediach społecznościowych obszerną fotorelacją, przeplataną atakami na IPN i obrzydliwymi antypisowskimi memami. O zmarłym byłym premierze Janie Olszewskim ani słowa. I, wydawałoby się, może to i dobrze, bo gdy zdecydował się jednak zabrać głos, zdobył się jedynie na coś takiego:

"Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono tak jak nie załatwiono sprawy wraku. Poszukajcie depeszy jaką do mnie wtedy wysłano"-przekonywał polityk na Facebooku.

"A to nie było na odwrót? Czy ś.p. Olszewski nie zablokował Pańskiego pomysłu o NATO-bis i o spółkach joint venture polsko-rosyjskich co efektywnie zablokowałoby akces do Paktu lub chociaż znacząco odłożyło go w czasie?" Na ten komentarz były prezydent nie raczył jednak na razie odpowiedzieć, mimo iż ochoczo wdawał się w pyskówki z innymi internautami.