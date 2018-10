Obrzydliwy wpis na twitterze Kukiza i zaskakujące tłumaczenia

Dziś w nocy na profilu twitterowym Pawła Kukiza pojawiła się cała seria skandalicznych wpisów, która może doprowadzić do końca tego ugrupowania. Wszystko to w związku z odejściem z Kukiz’15 Jakuba Kuleszy.

Jacek Wilk, który z Kukiz’15 odszedł w lutym tego roku, został zapytany przez jednego z użytkowników twittera o to, co myśli na temat współpracy z Markiem Jakubiakiem. Wilk odpowiedział:

„MJ (Marek Jakubiak – red.) to facet o niezłym temperamencie (co parę razy odczułem :-)) ale świetny mówca i twardo chodzący po ziemi polityk-przedsiębiorca (z sukcesem) czyli w tym Sejmie prawdziwy unikat. Nie ukrywam; takich nam trzeba na froncie naprawy PL. A wojskowa dyscyplina też się nam przyda ;-)”.

Co zaskakujące, Paweł Kukiz zabrał głos w sprawie i stwierdził w rozmowie z PAP, że to nie on jest autorem wpisów, a sam korzysta jedynie z konta na Facebooku. Dodał, że konto twitterowe skasuje jutro o godzinie 8 dlatego, że zbyt wiele osób ma do niego dostęp, w tym ci, któzy już nie są związani z Kukiz’15. Wpisy zostały już usunięte z profilu.