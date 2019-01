Obrzydliwy wpis Celińskiego! 'Kaczyński, wyp***!!!'

Prawy 14.1.19 22:26

Nie popieram słownictwa, ale w 100% rozumiem! Ten psychicznie chory człowiek uroił sobie to, że PO go torturowała, tak samo jak J.K uroił sobie zamach w Smoleńsku zorganizowany przez PO i Tuska! J.K. próbował opanować sądy po to by udowodnić to co miejsca nigdy nie miało. Nie wiem jak możecie o tym zapominać.