Obrzydliwy fake news izraelskich mediów nt. Polski! Piszą o rzekomej dewastacji cmentarzy żydowskich

Szokujące zachowanie izraelskich mediów. Od wczoraj w ślad za izraelską agencją prasową piszą o rzekomym zdewastowaniu dwóch żydowskich cmentarzy w Polsce. Jednym z nich ma być kirkut przy ulicy Esperantystów w Świdnicy. Miało do tego dojść rzekomo w związku z konfliktem dyplomatycznym między Polską a Izraelem. Okazuje się jednak, że to klasyczny przykład fake newsa.

Ukazała się ona między innymi na łamach The Times of Israel czy The Jerusalem Post. Napisała o tym fakcie także organizacja, któa monitoruje antysemickie działania na całym świecie – The Coordination Forum for Countering Antisemitism. Dołączyła do tekstu zdjęcie prezentujące zdewastowany cmentarz żydowski, które pochodzi… z 2015 roku, na dodatek zostało wykonane w Olkuszu.