Obrzydliwy atak totalnych! Wykorzystują tragedię i chcą dymisji Patryka Jakiego

Ten atak posłów PO i Nowoczesnej to po prostu skandal. Kamila Gasiuk-Pihowicz i Borys Budka próbują wykorzystać tragedię, jaką jest zbrodnia, do której doszło w sobotę w Warszawie, do zaszkodzenia kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Chcą dymisji wiceministra sprawiedliwości, ponieważ według nich jest winny całej sytuacji.