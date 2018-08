Obrzydliwy atak na Polaków i profanacja na Litwie!

Nieprawdopodobny skandal na Litwie. W polskim kościele w Turgielach grupa aktorów wtargnęła do świątyni, zakłóciła Mszę świętą i drwiła z uczuć religijnych Polaków. O sprawie poinformował na Facebooku profil „Wileński Pegaz z uśmiechem i smutkiem”.

Skandaliczne atak na Polaków i ich wiarę miał miejsc wczoraj. Jak pisze „Wileński Pegaz”:

„Już nie pierwszy raz Litwini atakują modlących się Polaków.

Dzisiaj podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej na mszę świętą do Polskiego kościoła w Turgielach wtargnęli przebrani za osoby duchowne litewscy aktorzy złośliwe zakłócając msze św.Proponowali alternatywny Litewski sposób wiary w boga dla miejscowych Polaków-W tym roku nie będzie Apokalipsy. 11 października z nieba zejdzie światło, i to wszystko stanie się w Wilnie, w świętym miejscu, które się nazywa Siemens Arena. Kto przyjdzie, ten stanie się zdrowy i będzie szczęście dla całej jego rodziny” – stojąc na środku kościoła mówił do parafian litewski komik Vitalijus Cololo.”.

Po tych słowach zaczęli rozdawać zgromadzonym w kościele przedmioty przypominające skręty marihuany i w końcu opuścili świątynię. Profil dodaje:

„Takie rzeczy są możliwe tylko w Polskich kościołach na Litwie,bo kiedy Polacy z Litwy zwracają się o pomoc do prezydenta i premiera Polski ,Polska milczy i tylko MSZ Polski tłumaczy, że prześladowania Polaków nie zmienią stosunków Polski i Litwy, że wszystkie prześladowania Polaków i polskości na Litwie to wewnętrzna sprawa Litwy”.

Miejmy nadzieję, że tym razem reakcja będzie stanowcza. Poniżej nagranie tego szokującego wydarzenia:

dam/facebook,Fronda.pl