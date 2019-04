OBRZYDLIWE żarciki posła Jacka Wilka

Poseł partii Wolność, Jacek Wilk postanowił zażartować z "trzynastki" dla emerytów. Wyszło dość prymitywnie... Polityk nawiązał bowiem do sprawy znanego reżysera, Romana Polańskiego.

"Dlaczego Roman Polański wróci na starość do Polski?"- zapytał na Facebooku Jacek Wilk. Przewijamy jego wpis w oczekiwaniu na "błyskotliwą" odpowiedź. Brzmi ona:

To już nie pierwszy "suchar" Jacka Wilka nawiązujący do seksu. Niedawno poseł popisał się podobnie "błyskotliwym" porównaniem seksu bez zgody żony do zakupów bez zgody męża.