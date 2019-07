Obrzydliwe! Zarabiają na ,,transpłciowym'' pięciolatku i atakowaniu Klepackiej

W filmie zaatakowano również Zofię Klepacką, która odważyła się sprzeciwić homoterrorowi. Wykorzystano również jej nazwisko, by podpromować zbiórkę.

- Bartek urodził się jako Zosia. Dziś ma pięć lat i jest chodzącym przykładem, że trans płciowość to realny problem, a nie ideologia (w dodatku marksistowska, jak mówią ludzie kościoła). Przyszłość Bartka zależy od naszej miłości i akceptacji. Jeśli je znajdzie, może żyć szczęśliwie, jak każdy z nas. Jeśli napotka opór i niechęć, jeśli uporczywie będzie mu się odbierać prawo do samostanowienia, czeka go depresja i myśli samobójcze. Tak mówi wiedza na temat osób trans. - czytamy w opisie zbiórki