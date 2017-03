Obrzydliwe zachowania 'Obywateli RP' podczas miesięcznicy smoleńskiej. Opluwali reporterkę

reklama

10 marca jak każdego dziesiątego dnia co miesiąc miały miejsce obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Niestety nową tradycją miesięcznic smoleńskich stały się prowokacje ze strony "Obywateli RP" i zwolenników KOD-u. Prowokatorzy krzyczeli do Jarosława Kaczyńskiego m.in.: "Będziesz siedział", "Wolna Polska bez Kaczora" i "Donald Tusk".

Jak mówił Jarosław Kaczyński, " Przychodzimy tutaj już prawie 7 lat i przez znaczną część tego czasu próbowano nam przeszkadzać - tak jak teraz. Jeśli jest w tym coś nowego, to tylko to, że grają "Odę do radości" po to, by uniemożliwić Polakom korzystanie z ich praw. To symboliczne, pokazuje niebywałe oszustwo, z jakim mamy do czynienia".

Zachowanie "Obywateli RP" miało mało wspólnego z "obywatelskimi" zachowaniami. Doświadczyła tego reporterka VOD Gazeta Polska, którą popychano i opluwano.

krp/niezalezna.pl, Fronda.pl

11.03.2017, 9:42