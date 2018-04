Obrzydliwe wynurzenia Gretkowskiej! 'Bezwstydny patos etosu k***sa'

Manuela Gretkowska nie potrafi zrozumieć, że zamiast wspierać, szkodzi środowisku, z którym się identyfikuje. Płodzi kolejne, coraz to bardziej obrzydliwe i głupie artykuły, wpisy w mediach społecznościowych i wypowiedzi.

Tym razem wypuściła kloaczny wręcz felieton na portalu TheFad.pl. Z artykułu Manueli Gretkowskiej dowiadujey się, że:

"Żyjemy w oparach wódy, kadzidła, smogu. Jakby ktoś najadł się kapusty z Czarnobyla, z betonowego sarkofagu patriarchatu i pierdział nam w twarz. A my musimy wchłaniać ten smród we wspólnym domu umierając na polskość"-Zadziwiające jest to, że wszystkie lewicowo-liberalne "elity" i "autorytety" wciąż krzyczą, że w Polsce im "śmierdzi" albo duszno. Może pani Gretkowska powinna po prostu przewietrzyć mieszkanie?

"To co się odbywa w Polsce to bezwstydny patos etosu kutasa. Patriarchalny wzwód zwany wstawaniem z kolan, sarmackie erekcje idiotyzmu. Kogucie napinanie klaty przez zwiędłego politycznie fiutka, który musi jechać na viagrze faszyzmu bez prawa i recepty"- pisze dalej Gretkowska. Dostaje się również "Januszom" i "Grażynom", czyli w oczach radykalnej feministki i jej podobnych, statystycznym sympatykom PIS.

"Więc śmieszą mnie odezwy inteligenckich siłaczek: nie wolno gardzić Januszem i Grażyną z raportu Gduli. Trzeba ich nawracać, informować i przejrzą na oczy"- a może trzeba po prostu pozwolić im żyć tak, jak chcą?

"Taaak, PiS-owi najbardziej urosło w sondażach gdy twardą ręką zmiażdżył Sąd Najwyższy. Mafijna bezwzględność imponuje. Janusz się wzruszy jak mu opowiemy prawdę o tym co ogląda na paskach w TVP info. Nawrócony Masa napisze do Grażyny list, że tak nie wolno, że to niegrzecznie popierać faszyzujący rząd"- atakuje feministka.

A może lepiej po prostu pozbawić "Januszów" i "Grażyny" praw wyborczych? Niech wybiera za nich inteligencja pisząca całkowicie poważnie o "pierdzeniu w twarz kapustą z Czarnobyla" i wyzywająca nielubianych polityków od "fiutków"? Czym się taka osoba różni od chłopców palących kukły Ryszarda Petru, Sorosa czy Żydów?

yenn/TheFad.pl, Fronda.pl