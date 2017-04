Obrzydliwe! Wałęsa oskarża ś.p. Lecha Kaczyńskiego!

reklama

Lech Wałęsa znów szokuje na Facebooku. Tym razem tematem jego refleksji jest katastrofa smoleńska.

Były prezydent opublikował na swoim koncie w serwisie tekst, w którym pisze o "przyczynach" katastrofy smoleńskiej.

Jak bardzo skandaliczne są słowa byłej głowy państwa? Niechaj każdy oceni sam...

Oto pełna treść wpisu Wałęsy.

Wielki czas na Prawdę o przyczynach katastrofy Smoleńskiej .

Zacznijmy od końca

Zawsze kiedykolwiek pojawiały się jakeś problemy związane z lotem przychodził do Prezydenta Pilot z pytaniem co robimy w tej sytuacji .Tu było podobnie .Więc złą , nieodpowiedzialną , fatalną decyzje podjął Prezydent Lech Kaczyński .On funkcyjnie jest odpowiedzialny za ten wypadek i śmierć Swoją i całego zespołu .To jest końcówka tego nieszczesnego lotu , za chwilę wcześniejsze elementy nieszczęscia wynikajace ze złych nieodpowiedzialnych decyzji .

Od urodzrnia Kaczyńskich decyzje podejmował zawsze Jarosdław Lech przytakiwał ,udawał grzecznego ,przyjemnego , ale czekał na decyzje w kazdej sprawie na Jarosława .,Pokazano to nawet kiedyś publicznie cdn."

Co będzie w rzekomym dalszym ciągu wpisu? Można domniemywać, że dalsze obrażanie pamięci ofiar katastrofy i atak na braci Kaczyńskich...

jsl/Facebook

11.04.2017, 13:45