OBRZYDLIWE! Mieszkowski: Wizerunek Maryi można przyklejać na toalecie. Tam chodzą ludzie z problemami

"Matka Boża ma szerokie serce i się chyba za to nie gniewa. Uważam, że miejsce Matki Boskiej, tych wszystkich, którzy są uważani w przestrzeni publicznej za świętych, oni mogą wszędzie być obecni. Oni mają chronić nas. (…) Na toaletach również. Tak. Tam chodzą ludzie, którzy mają swoje problemy"-przekonywał polityk. Jak dodał, "wychowani w kulturze chrześcijańskiej mają prawo do jej krytyki". W ocenie posła N., nie można tu mówić o profanacji.

"W kulturze chrześcijańskiej, przekroczenia są elementem kultury i one są istotne. Jeżeli uważacie, ze kultura chrześcijańska jest nietykalna, to jest to aberracja"- przekonywał Krzysztof Mieszkowski.