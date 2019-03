Obrzydliwe! Mieszkowski na tle krzyża przerobionego na swastykę. ,,Od tej tolerancji ludziom odbija''

Auferetur Inferunt Insaniam 12.3.19 8:56

"Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Co ciekawe ten absurdalny przepis obecny jest w systemach prawnych nie tylko w Polsce. W Europie aż 7 na 45 państw ma podobne przepisy. Są to: Niemcy, Dania, Grecja, Włochy, Cypr i Malta. Tylko, że w tych krajach przepisy o bluźnierstwie są wykorzystywane nie po to aby chronić chrześcijańską większość, ale przeciwnie aby chronić (sic!) mniejszości religijne.

Z drugiej strony te polskie 2 lata to i tak dobrze, bo np. w Pakistanie za obrazę islamu można zostać ukaranym nawet karą śmierci (co zdarza się dość często).

Podobnie śmiercią za bluźnierstwo karzą Kuwejt, Arabia Saudyjska czy Sudan. Nigeria w takim przypadku na podstawie krajowego kodeksu karnego przekazuje sprawę pod jurysdykcję szariatu - co równa się karze śmierci.