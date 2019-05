Obrzydliwe!!! ,,Lekarz'' na łamach New York Times: Ciąża zabija, aborcja ratuje życie

lupus 23.5.19 12:45

Przecież to prawda. Ciąża zagraża życiu i zdrowiu matki. Zdarzaja się zgony z powodu komplikacji podczas ciąży, wiele kobiet ma zniszczone zdrowie na skutek ciąży. Nie ma sie co oburzać, ciąża to nie relaks a ogromny wysiłek organizmu, czasem ponad możliwości zdrowotne kobiety.