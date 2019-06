OBRZYDLIWE. Gretkowska: Polacy lubią dawać d**y każdemu kto ją posmaruje, 500 plus albo obietnicą zbawienia

Cogito ergo sum 24.6.19 19:12

A dlaczego Polacy mają dawać d ... politykom spod marki Amber Gold lub programu "VAT dla złodziei"? To jest dopiero irracjonalne. Polacy głosują na tych co dzielą narodowe zyski w sposób zrównoważony i sprawiedliwy.

Od kiedy to polityka socjalna jest dawaniem d...? Cała Europa Zachodnia czyni to od dawna i była za to chwalona przez panią Gretę