Obrzydliwa gra ,,Wiosny'' tematem pedofilii!

baba-jaga 14.5.19 9:11

1. To nie twoja sprawa. Zajmij sie koscielnymi pedofilami i zdiagnozuj, gdzie pracuja ich tloki.

2. Jak twoj tlok pracuje w cylindrze, to twoja rzecz. Olewam to cieplym moczem. Moj bedzie pracowal tam, gdzie bedzie najbardziej wydajny.

3. Zepsuci fanatycy i obroncy pedofilow nie beda mnie uczyc moralnosci.