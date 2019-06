Obrońcy ,,świętych krów'' zabili katolika

120 nacjonalistów hinduskich dokonało samosądu na 37-letnim katoliku Rameszu Mindżu. Powód? Mężczyzna zabił młodego byczka, by wykarmić rodzinę. Do wydarzenia doszło we wsi Tingaru w dystrykcie Palamu w stanie Dżharkhand w północno-wschodnich Indiach.

W 2007 roku mężczyzna poślubił Anitę. W tragicznym dniu zaatakowało go 120 hindusów, którzy go pobili, a potem wezwali policję. To tam jego żona widziała go po raz ostatni żywego. Mężczyzna zmarł, pochowano go w miejscowym lesie. To nie jedyna tego typu zbrodnia na tym terenie.