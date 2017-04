Obrońca napadniętego Polaka zaproszony do Krakowa

reklama

Zaproszenie na weekend do Krakowa dla sklepikarza, który stanął w obronie napadniętego Polaka. To pomysł jednego z krakowskich radnych, który złożył już w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta.

W ten sposób radny Łukasz Wantuch chce wyrazić podziękowanie i wynagrodzić poświęcenie 33- letniego Amo Singha, który stanął w obronie polskiego 15-latka, napadniętego przez gang nastolatków w miejscowości Stroud. „Myślę, że z naszej strony byłby to miły gest, który pomógłby też złagodzić bardzo napięte nastroje w stosunku do imigrantów" - powiedział Łukasz Wantuch.

Dla miasta nie jest to też jakiś duży wydatek, aby sfinansować przelot z Anglii i pobyt w Krakowie dla całej rodziny sklepikarza - powiedział radny Informacyjnej Agencji Radiowej.

