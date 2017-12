''Obrońcą demokracji'' zajmie się prokuratura? Jest zawiadomienie

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski poinformował na swoim twitterze, że TVP złoży zawiadomienie do prokuratury oraz zapewni prawne wsparcie reporterce programu „W tyle wizji”, którą zaatakował werbalnie Franciszek Jagielski na proteście KOD i „Obywateli RP”.

„Więcej szacunku mam dla k***y spod latarni jak dla ciebie” - krzyczał do reporterki „obrońca demokracji”. Michał Rachoń na swoim twitterze napisał:

„To indywiduum - Franciszek Jagielski wielokrotnie nawoływało do używania przemocy w czasie marszów i imprez KOD oraz Obywateli RP. Oczekuję, że te działania zostaną potraktowane w końcu zgodnie z obowiązującym prawem. #wtylewizji | Wielkie słowa uznania dla red. Anny Machińskiej”.

Jak się okazuje – to na dodatek nie pierwsza taka akcja Jagielskiego. Do Michała Rachonia, który przyszedł na jeden z protestów. Wtedy podobnie bulwersował się na widok dziennikarza TVP i krzyczał: „Weź go je***!” (można to zauważyć na poniższym materiale w 3 minucie i 27 sekundzie).

Okazuje się też, że materiały związane z Jagielskim jak i z innymi prowokatorami prokuraturze przekaże także policja., która ostrzega:

„Ostatnio pojawiające się wpisy nawołujące do łamania prawa są bardzo niebezpieczne! Zapowiadamy zdecydowane działania przeciwko prowokatorom, a zabezpieczone dowody, w tym wpisy i wypowiedzi przekażemy do Prokuratury. Nie ma przyzwolenia na takie jak -pokazane poniżej- zachowania”.

Wygląda na to, że „obrońcy demokracji” nareszcie się doigrają i odpowiedzą przed sądami za swoje prowokacje.

