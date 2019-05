Obrażasz uczucia religijne innych? LICZ SIĘ z karą! Oto możliwe konsekwencje

Bizon 9.5.19 16:31

Mam pytanie. Czy jeśli popieram Konfederację, która bardzo podkreśla przywiązanie do wartości chrześcijańskich, a także obronę życia, to jeśli na portalu Fronda pojawia się paszkwil szkalujący Konfederację i nazywający ją agenturą wpływu Moskwy - to czy nie jest to dla mnie jako Polaka i chrześcijanina obraza uczuć religijnych, za co grozi kara?