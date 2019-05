,, Pedofil'' Roman Polański. Taki napis pojawił się obok jego gwiazdy

Moja Faja. 22.5.19 13:15

Zgwałcenia pedofilskie występują oczywiście we wszystkich grupach zawodowych i wszędzie sa ścigane. Tylko kościół strukturalnie krył swoich przestępców i tylko w stosunku do sutannowych, organy ścigania nic nie widziały, nic nie słyszały. I tylko to jest problemem.