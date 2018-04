Obniżka pensji posłów i senatorów to nie fikcja. Komisja zdecydowała

Sejmowa komisja regulaminowa przyjęła podczas dzisiejszego posiedzenia projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt zakłada obniżkę pensji parlamentarzystów o 20 procent.

II czytanie projektu odbędzie się podczas posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. Posłowie Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej zapowiedzieli, że nie wezmą w głosowaniu udziału. To próba uniknięcia odpowiedzialności - z jednej strony nikt nie chce głosować przeciwko ustawie, by nie narazić się opinii publicznej, z drugiej - obie partie uważają go za niewłaściwy.



Obniżka wynagrodzeń posłów i senatorów to osobista odpowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na medialną propagandę opozycji o nagrodach dla ministrów w rządzie premier Beaty Szydło. Generalnie w polskiej polityce przyznawanie sobie nagród jest od lat normą; politycy PO postanowili jednak uderzyć tym tematem w PiS, chociaż sami wcześniej również chętnie z nagród korzystali.

Odbiło im się to czkawką, bo nie spodziewali się, że prezes PiS wykona ruch tak spektakularny, jak obniżka wynagrodzeń ich samych. W propozycji J. Kaczyńskiego oprócz posłów i senatorów obniżone mają zostać także wynagrodzenia m.in. samorządowców.

